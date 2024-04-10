Госкомиссия утвердила дату повторного запуска «Ангары»

Госкомиссия утвердила повторный пуск «Ангары» с космодрома Восточный 10 апреля

Госкомиссия решила провести пуск первой ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Восточный 10 апреля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

Источник «Роскосмоса» рассказал, что Госкомиссия утвердила заправку и пуск «Ангары» в среду, 10 апреля. «Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой с площадки 1А планируется 10 апреля в 12:00:00 по московскому времени», — уточнил он.

Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного, намеченный на 9 апреля, был отменен автоматикой. Старт носителя перенесли на резервную дату — 10 апреля.

Тяжелую «Ангару-А5» запускали три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го. Все пуски носителя осуществлялись с космодрома Плесецк.

