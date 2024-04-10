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14:59, 10 апреля 2024Экономика

Пугачева занялась поиском новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы

«КП»: квартиру Аллы Пугачевой в центре Москвы могут сдавать за 350 тыс. руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Народная артистка СССР Алла Пугачева занялась поиском новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы. Об этом «Комсомольской правде» рассказали соседи уехавшей из России певицы.

По словам жильцов дома по улице Тверской-Ямской, в данный момент четырехкомнатные апартаменты Пугачевой пустуют.
«Уже несколько месяцев квартира заброшена, никто туда не ходит. Мы слышали, что семья Пугачевой ищет новых арендаторов», — приводит издание слова других квартировладельцев. Как отмечается, последним нанимателем этой жилплощади была гражданка Филиппин. Она вела спокойный образ жизни, но внезапно, к удивлению соседей, съехала. При этом собственницей жилплощади числится дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте.

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Риелторы оценивают жилье звезды эстрады в 90 миллионов рублей. Судя по объявлениям о сдаче в наем аналогичных объектов в центре столицы, арендная ставка на квартиру Пугачевой составляет 350 тысяч рублей в месяц. Как напоминает «КП», жилплощадь артистки украшает камин и многочисленные предметы антиквариата, доставшиеся ей от второго супруга Александра Стефановича.

Ранее активисты призвали изъять у Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) дворец в подмосковном поселке Грязь в пользу государства. Недвижимость звездной пары агитируют проверить по новому закону о конфискации имущества за фейки о Российской армии.

В данный момент власти рассматривают вопрос включения Примадонны в реестр иностранных агентов. Решение может быть принято к 75-летнему юбилею знаменитости — 15 апреля.

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      Виктория Клабукова
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