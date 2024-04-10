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17:11, 10 апреля 2024Наука и техника

«Роскосмос» в третий раз попробует впервые запустить «Ангару» с Восточного

«Роскосмос»: третья попытка запуска «Ангары» с Восточного состоится 11 апреля

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Третья попытка запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный состоится 11 апреля. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По словам гендиректора госкорпорации Юрия Борисова, после отмены пуска носитель не потребовал снятия со стартового стола. «Поэтому с высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы предварительно повторим попытку пуска завтра в то же время», — сказал руководитель.

Ранее Борисов заявил, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного, который должен был состояться в среду, 10 апреля, отменен второй раз из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Накануне пуск «Ангары-А5» с Восточного также был отменен. Причиной этого Борисов назвал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

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      Иван Потапов
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