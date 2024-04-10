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01:47, 10 апреля 2024Мир

В МИД рассказали о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов РФ

Вершинин заявил о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов России
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Международный суд ООН не признал Россию спонсором терроризма, что сорвало план Запада использовать его решение для введения новых санкций, а также конфискации российских замороженных активов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, пишут «Известия».

Он напомнил, что суд отклонил почти все обвинения, выдвинутые украинской стороной. Суд отказался признать Россию спонсором терроризма и прямо указал, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) — не террористические организации, отметил дипломат.

«Это сорвало план Запада использовать вердикт суда для введения против нашей страны новых рестрикций, включая конфискацию ее замороженных активов», — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее профессор экономики и права Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайбах заявил, что Европа пострадает от конфискации российских активов. Эксперт добавил, что в ответ на конфискацию активов Москва ввела бы меры против европейских государств. Он напомнил, что в ЕС находятся минимум 200 миллиардов евро активов РФ.

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      Марина Совина
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