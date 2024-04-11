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18:04, 11 апреля 2024Наука и техника

«Ангара-А5» станет одной из основных ракет для Восточного

«Ангара-А5» станет одной из основных ракет-носителей для запусков с Восточного

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» станет одним из основных изделий, которое будет запускать космические аппараты с космодрома Восточный. Об этом сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко, передает ТАСС.

«"Ангара-А5" будет одним из основных изделий, которое будет выводить тяжелые спутники, космические корабли с этой Амурской земли», — сказал он журналистам.

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Ранее в этот день состоялся успешный первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный после двух отмен. Этот пуск открывает летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

10 апреля первый пуск «Ангары» с Восточного отменили второй раз. Отмена пуска произошла за две минуты до старта носителя из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену старта рядовым явлением.

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