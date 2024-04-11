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09:37, 11 апреля 2024Спорт

Бах оценил отношение России к МОК

Томас Бах об отношении России к МОК: мы для них теперь фашистская организация
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) оценил отношение России к организации. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

«Российская сторона очень агрессивна по отношению к МОК. Вы знаете — мы для них теперь фашистская организация», — заявил Бах. Он добавил, что при этом часть российских спортсменов выступит на Олимпийских играх-2024.

Также пранкеры заставили Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса помолиться в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Всемирных игр дружбы. Ранее глава МОК предупредил, что у участников Игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге, могут возникнуть проблемы с Олимпиадой.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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