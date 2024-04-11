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13:44, 11 апреля 2024Россия

Дочь пособника террористов из «Крокуса» ответила на вопрос о его местонахождении

Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше

Приемная дочь находящегося в розыске предполагаемого пособника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявила, что он якобы находится в Польше. Об этом пишет телеканал RT, которому удалось связаться с россиянкой.

По словам девушки, в последний раз она созванивалась с отчимом две недели назад, после чего отказалась отвечать на вопросы журналистов и положила трубку. Однако позже россиянка сообщила, что накануне, 10 апреля, ее мать якобы разговаривала с разыскиваемым мужчиной, который в тот момент находился на территории Польши, где работает мастером по ремонту машин.

Помимо этого, собеседница телеканала заявила, что в последний раз мужчина был в России еще зимой и в недавнее время на связь не выходил.

По информации RT, подозреваемый состоял в браке с 2005 по 2011 год, а после развода судился с бывшей супругой из-за неоплаты жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, он пытался добиться права собственности на гараж в Королеве.

При этом ранее стало известно, что 9 апреля полиция преследовала серебристый Chevrolet Orlando, за рулем которого находился предполагаемый пособник террористов. Подозреваемый, 47-летний Николай С., отстреливался от силовиков, а затем прыгнул с моста через речку Рожайку и затерялся в лесу. Момент погони попал на видео.

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Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта, когда в концертном зале проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Вооруженные преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли здание, заблокировав внутри людей. Затем они попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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