Глава Минстроя прокомментировал версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов

Минстрой и Минприроды проверят версию о разрушении дамбы в Орске грызунами

Минстрой совместно с Минприроды проверит версию о том, что дамбу в Орске, которую прорвало из-за паводковых вод, прогрызли грызуны. Об этом сообщил министр строительства Ирек Файзуллин, его цитирует ТАСС.

«Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло», — сказал глава Минстроя. По его словам, на дамбу с большой скоростью надавила большая масса воды, из-за чего сооружение не выдержало нагрузки.

О том, что дамбу стоимостью миллиард рублей в Орске порвало из-за грызунов, заявил директор строивший ее компании «Спецстрой» Сергей Комаров. По его мнению, одной прогрызенной животными дыры хватило бы, чтобы через дамбу пошла вода.

Мэр Орска Василий Козупица, комментируя слова о грызунах, назвал очевидным, что причина разрушения конструкции в том, что она не выдержала рекордно высокий паводок. По его словам, до этого самое большое половодье наблюдалось в 1942 году. В свою очередь, эксперт РАН Михаил Болгов назвал версию с грызунами экзотической и усомнился в том, что они могли прогрызть дамбу.

Дамбу в Орске Оренбургской области прорвало 5 апреля. Из города вода хлынула в полумиллионный Оренбург, где, по последним данным, подтоплено более 3,6 тысячи дворовых территорий и более 2 тысяч домовладений. Всего, по последним данным, весеннее половодье наблюдается в 39 регионах России.