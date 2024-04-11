Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 11 апреля 2024Россия

Глава Минстроя прокомментировал версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов

Минстрой и Минприроды проверят версию о разрушении дамбы в Орске грызунами

Фото: РИА Новости

Минстрой совместно с Минприроды проверит версию о том, что дамбу в Орске, которую прорвало из-за паводковых вод, прогрызли грызуны. Об этом сообщил министр строительства Ирек Файзуллин, его цитирует ТАСС.

«Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло», — сказал глава Минстроя. По его словам, на дамбу с большой скоростью надавила большая масса воды, из-за чего сооружение не выдержало нагрузки.

О том, что дамбу стоимостью миллиард рублей в Орске порвало из-за грызунов, заявил директор строивший ее компании «Спецстрой» Сергей Комаров. По его мнению, одной прогрызенной животными дыры хватило бы, чтобы через дамбу пошла вода.

Мэр Орска Василий Козупица, комментируя слова о грызунах, назвал очевидным, что причина разрушения конструкции в том, что она не выдержала рекордно высокий паводок. По его словам, до этого самое большое половодье наблюдалось в 1942 году. В свою очередь, эксперт РАН Михаил Болгов назвал версию с грызунами экзотической и усомнился в том, что они могли прогрызть дамбу.

Дамбу в Орске Оренбургской области прорвало 5 апреля. Из города вода хлынула в полумиллионный Оренбург, где, по последним данным, подтоплено более 3,6 тысячи дворовых территорий и более 2 тысяч домовладений. Всего, по последним данным, весеннее половодье наблюдается в 39 регионах России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Последнего участника стрельбы в «Москва-Сити» задержали за границей. Где он скрывался семь лет?

      Бах оценил отношение России к МОК

      В подполье заявили о мощном взрыве у вокзала в Херсоне

      Капитан российской полиции пришел в квартиру к друзьям и открыл по ним огонь

      Байдена обвинили в неспособности сфокусироваться на Китае из-за Украины и Газы

      Слова Зеленского о контрнаступлении объяснили потребностью в новой дозе

      Диабетикам назвали позволяющие контролировать уровень сахара в крови блюда

      На Прилучного подали в суд за неуплату «коммуналки»

      Глава Минстроя прокомментировал версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов

      Подозреваемых в махинациях экс-директора «Башспирт» и депутата взяли под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше