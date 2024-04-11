Глава Минстроя раскритиковал ставшую причиной наводнения в Орске дамбу

Глава Минстроя Файзуллин: дамба в Орске не могла стоить миллиард рублей

Глава Минстроя Ирек Файзуллин раскритиковал дамбу, которая стала причиной наводнения в Орске Оренбургской области. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Министр отметил, что сооружение представляет собой не дамбу, а земляной вал, и стоить миллиард рублей, как уточнялось ранее, оно не могло. Указанную дамбу ввели в эксплуатацию десять лет назад, ее стоимость составила от 910 до 930 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета.

Ранее в этот же день Файзуллин заявил, что Минстрой совместно с Минприроды проверит версию, что дамбу в Орске, которую прорвало из-за паводковых вод, прогрызли грызуны. Он добавил, что на сооружение с большой скоростью надавила большая масса воды, вследствие чего оно не выдержало нагрузки.

О том, что дамбу стоимостью миллиард рублей в Орске прорвало из-за грызунов, рассказал директор возводившей ее компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Он утверждал, что одной прогрызенной животными дыры хватило бы, чтобы через дамбу пошла вода.

Дамбу в Орске Оренбургской области прорвало 5 апреля, в связи с чем тысячи жилых домов в городе и в областном центре оказались затоплены.