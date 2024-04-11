Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
12:05 (Мск)
Даниил Медведев
Монте-Карло
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:22, 11 апреля 2024Спорт

Глава МОК объяснил влияние Игр дружбы на целостность Украины

Бах: участием в Играх дружбы страны поддерживают нарушение целостности Украины

Фото: Kenichiro Ogane / Globallookpress.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) объяснил влияние Игр дружбы на целостность Украины. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

По мнению Баха, страны-участники Игр дружбы поддерживают российскую сторону в военном конфликте. «В Играх дружбы они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины», — заявил глава МОК.

Также пранкеры заставили Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса помолиться в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Ранее глава МОК предупредил, что у участников Игр дружбы могут возникнуть проблемы с Олимпиадой-2024.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидаются соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

      Названы причины появления распространенной проблемы с тормозами автомобиля

      Глава Минстроя раскритиковал ставшую причиной наводнения в Орске дамбу

      Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

      Пятимесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в России

      На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

      В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше