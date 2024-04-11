Глава МОК объяснил влияние Игр дружбы на целостность Украины

Бах: участием в Играх дружбы страны поддерживают нарушение целостности Украины

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) объяснил влияние Игр дружбы на целостность Украины. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

По мнению Баха, страны-участники Игр дружбы поддерживают российскую сторону в военном конфликте. «В Играх дружбы они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины», — заявил глава МОК.

Также пранкеры заставили Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса помолиться в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Ранее глава МОК предупредил, что у участников Игр дружбы могут возникнуть проблемы с Олимпиадой-2024.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидаются соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.