В ЕС высказались о решении суда по Фридману и Авену

FT: в ЕС назвали тревожным прецедентом решение суда по Фридману и Авену

Решение суда Европейского союза (ЕС) по снятию санкций с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана оценили в Евросоюзе. По данным журналистов газеты Financial Times (FT), в ЕС такое решение назвали тревожным прецедентом.

Как отмечается в материале, решение суда ЕС открывает путь и другим «связанным с Кремлем» лицам к оспариванию европейского режима санкций.

«[Решение] ставит под сомнение принцип, использованный при введении многих других санкций, согласно которому близость к президенту России Владимиру Путину подразумевает причастность к вторжению», — написали авторы.

10 апреля суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции с двух российских миллиардеров: Михаила Фридмана и Петра Авена. Фридман отреагировал на решение суда, отметив, что удовлетворен им.

Позже стало известно, что Авен и Фридман остались под санкциями, несмотря на решение суда. Совет ЕС в марте 2024 года продлил включение российских бизнесменов в санкционные списки «на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства».