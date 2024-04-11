В РФС высказались о новой дате отмененного матча с Парагваем
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о новой дате отмененного товарищеского матча с Парагваем. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, встреча состоится не раньше 2025-го, так как остаток нынешнего года у соперника распланирован. «У нас действующий контракт. Из-за трагических событий играть матч было неправильно. Сейчас мы с Федерацией футбола Парагвая подыскиваем дату в международном календаре», — заявил Митрофанов.
Об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем стало известно 23 марта. Такое решение приняли в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшим днем ранее. Встреча была запланирована на 25 марта.
21 марта сборная России провела в Москве товарищеский матч с Сербией. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.