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18:44, 11 апреля 2024Спорт

В РФС высказались о новой дате отмененного матча с Парагваем

Генсек РФС Митрофанов заявил, что матч с Парагваем пройдет не раньше 2025-го

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о новой дате отмененного товарищеского матча с Парагваем. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, встреча состоится не раньше 2025-го, так как остаток нынешнего года у соперника распланирован. «У нас действующий контракт. Из-за трагических событий играть матч было неправильно. Сейчас мы с Федерацией футбола Парагвая подыскиваем дату в международном календаре», — заявил Митрофанов.

Об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем стало известно 23 марта. Такое решение приняли в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшим днем ранее. Встреча была запланирована на 25 марта.

21 марта сборная России провела в Москве товарищеский матч с Сербией. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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      Алексей Гусев
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