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16:43, 11 апреля 2024Спорт

В России отреагировали на желание Ефимовой получить нейтральный статус для Игр

Сальников: никто не будет препятствовать получению Ефимовой нейтрального статуса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на желание Юлии Ефимовой получить нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Сальников заявил, что никто не будет препятствовать получению Ефимовой нейтрального статуса. «У нас с самого начала было решение президиума, что мы никаких претензий к решению спортсменов предъявлять не будем. Это их дело», — отметил он.

Ранее Ефимова рассказала, что планирует подать заявку на нейтральный статус, однако пока не видит в этом смысла, так как находится не в оптимальной форме.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза на Олимпиаде-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

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