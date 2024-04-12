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01:03, 12 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ рассказала о готовившем теракт в Москве иностранце

ФСБ России: готовивший теракт в синагоге в Москве нейтрализован ответным огнем

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из столичных синагог, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

По данным ведомства, 10 апреля при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. На месте его проживания обнаружено и изъято готовое к применению СВУ, а также взрывчатые вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

11 апреля ФСБ России сообщила о пресечении готовящегося теракта в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Уроженец одной из стран Средней Азии 2002 года рождения оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

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      Марина Совина
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