Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:52, 12 апреля 2024Россия

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: ПВО уничтожила 4 беспилотника в Новошахтинске

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

По его информации, отбой атаки дронов был объявлен в 03:10 ночи на пятницу, 12 апреля. Пострадавших и повреждений объектов нет, информация уточняется.

Ранее Голубев сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Новошахтинска.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

      Захарова высказалась о попытках США сбить следствие в деле о «Крокусе»

      Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

      Полковник рассказал о новых способах защиты танков

      Мужчина застал жену в постели с монахом

      Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье сделал признание

      Россия и Сирия обвинили Украину в атаках на ЗАЭС

      Адвокат Чикатило погиб под Луганском

      Губернатор Ростовской области сообщил об атаке беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше