ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: ПВО уничтожила 4 беспилотника в Новошахтинске

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

По его информации, отбой атаки дронов был объявлен в 03:10 ночи на пятницу, 12 апреля. Пострадавших и повреждений объектов нет, информация уточняется.

Ранее Голубев сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Новошахтинска.