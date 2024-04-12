Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:15, 12 апреля 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали об уязвимости западных танков ВСУ

Артяков: западные танки ВСУ эффективно уничтожают российскими боеприпасами

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Новые танки западного производства, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), эффективно уничтожают российскими боеприпасами. Об уязвимости иностранной бронетехники рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире «России-1», передает ТАСС.

«Новые танки, которые сегодня поставляются стороне [противника], уничтожаются нашими боеприпасами достаточно эффективно. Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника очень сильная, мощная и практически неуязвимая, но это просто сказки и вымыслы», — сказал он.

Артяков отметил, что в ходе изучения трофейной бронетехники российские специалисты помогают совершенствовать средства поражения для повышения их эффективности. Также он подчеркнул, что российские военные грамотно используют оружие для уничтожения техники противника.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

В марте в «Ростехе» сообщили, что дальность управляемого полета противотанковой управляемой ракеты «Хризантема» увеличилась после модернизации. При этом конструкторы сохранили ее габариты.

В январе стало известно, что российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ из оснащенного новыми прицелами противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с рекордной дистанции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Экс-глава завода арестован и просился в Россию

      В Сенате США раскрыли настоящее препятствие для одобрения помощи Украине

      В МЭА заявили об угрозе для мирового рынка нефтепродуктов

      Россиян призвали отказаться от употребления снеков и соусов

      В Кремле ответили на вопрос о месте возможных переговоров по Украине

      Москвичей предупредили о непогоде

      Россию попытались атаковать со стороны Украины

      Блогерша Лерчек отказалась мириться с мужем

      В «Ростехе» рассказали об уязвимости западных танков ВСУ

      В Госдуме высказались об уголовном деле против правнучки летчика Чкалова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше