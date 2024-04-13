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22:14, 13 апреля 2024Спорт

Футбольный тренер рассказал об отношении к россиянам в Индии

Тренер Чернышов: не встречал негативного отношения к россиянам в Индии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Футбольный тренер Андрей Чернышов рассказал об отношении к россиянам в Индии. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Чернышов поделился, что ни разу не встречал негативного отношения к россиянам в Индии, и добавил, что все относятся с восторгом и уважением. «Когда в кафе, ресторане или такси интересуются откуда я родом и я говорю, что из России, то чаще всего слышу: "О, Россия! Фрэнд! Фрэнд!"», — отметил тренер.

Также Чернышов заявил, что нельзя сравнивать отношение в Индии и Сербии. «Это просто навероятно, как там любят и ценят русских. Это нельзя с кем-то сравнивать. Везде: "Русский. Брат. Путин. Давай!". Это отдельная история», — подчеркнул он.

Ранее российский гандболист Даниил Шишкарев рассказал об отношении к русским в Македонии.«Взрослое поколение македонцев с трепетом отзывались и отзываются о России, как о великой державе. А вот молодые люди больше ориентируется на Запад», — заявил он.

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      Дарья Коршунова
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