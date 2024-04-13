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14:55, 13 апреля 2024Спорт

Названа позиция РФС в ходе переговоров с ФИФА и УЕФА

РФС заявил, что добивается возвращения сборной России на международные турниры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин назвал позицию организации в ходе переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Сорокин заявил, что РФС пытается добиться возвращения сборной России на международные турниры. «Необходимо предпринимать все усилия для достижения этой цели», — подчеркнул он.

В декабре 2023 года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от ФИФА. Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.

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      Анастасия Борисова
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