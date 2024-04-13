В «Челси» решили избавиться от украинского футболиста

Give me Sport: украинский футболист Михаил Мудрик может покинуть «Челси» летом

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» летом. Об этом стало известно Give me Sport.

По информации источника, главный тренер команды Маурисио Почеттино считает, что 23-летний футболист показывает недостаточный прогресс и не влияет на игру команды. Отмечается, что руководство «Челси» собирается избавиться от игрока в летнее трансферное окно.

Мудрик неоднократно подвергался критике за свое поведение. Фанаты затравили украинца из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Его также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.