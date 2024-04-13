Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Краснодар
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
10:47, 13 апреля 2024Спорт

В «Челси» решили избавиться от украинского футболиста

Give me Sport: украинский футболист Михаил Мудрик может покинуть «Челси» летом

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» летом. Об этом стало известно Give me Sport.

По информации источника, главный тренер команды Маурисио Почеттино считает, что 23-летний футболист показывает недостаточный прогресс и не влияет на игру команды. Отмечается, что руководство «Челси» собирается избавиться от игрока в летнее трансферное окно.

Мудрик неоднократно подвергался критике за свое поведение. Фанаты затравили украинца из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Его также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Стыд и позор. В Японии вспомнили Хиросиму в попытке обвинить Россию в ядерной угрозе, но «забыли», кто сбросил бомбу

      В МИД прокомментировали заявления Японии о ядерной риторике России

      ВСУ нанесли ракетный удар по окраине Луганска

      Жирков назвал способ вырастить русского Мбаппе

      В России ответили на обвинение Японии в ядерной угрозе

      Муж Блиновской ушел на СВО

      В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ достали пять человек

      Военный эксперт оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине

      Главком ВСУ заявил об обострении обстановки на фронте

      Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше