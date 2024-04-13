В России назвали последствия удара Ирана по Израилю

Полянский: на Ближнем Востоке может начаться новый острейший кризис

На Ближнем Востоке может начаться новый острейший кризис из-за обострения отношения Израиля и Ирана. Такую точку зрения высказал в своем Telegram-канала первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», — написал дипломат.

Вечером 14 апреля в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное последствиям атаки Ирана по Израилю. В преддверии заседания обе страны распространили письма, где обвинили друга друга в нарушении международного права.

При этом тот же Иран заявил, что считает атаку на Израиль самооборону, которая разрешена 51-й статьей Устава ООН. Также в Тегеране рассказали, что считают ответ Израилю завершенным.