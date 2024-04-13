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12:57, 13 апреля 2024Силовые структуры

Задержанный популярный российский блогер доставлен на допрос в Москву

Задержанный по налоговому делу блогер Портнягин доставлен в Москву на допрос

Фото: @portnyagin

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин был доставлен в Москву на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Блогер был задержан в Ростовской области в рамках налогового дела.

Портнягину и его жене вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. По версии следствия, с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион рублей третьим лицам.

11 апреля полиция пришла с обысками в помещения бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, принадлежащие Портнягину. Силовики задержали жену блогера и доставили в Следственный комитет. Позже сообщалось, что ее отпустили.

В управлении Следственного комитета России по Московской области заявляли, что Портнягины возместили весь ущерб по двум уголовным делам.

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      Валентин Карант
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