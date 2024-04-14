Адвокат Портнягина раскрыл детали обвинения

Адвокат Мушаилов: блогер Портнягин признал вину и возместил ущерб в 124 млн руб.

Блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Михаила Мушаилова.

Адвокат отметил, что его подзащитный полностью признал вину, а также в полном размере возместил нанесенную сумму ущерба в 124 миллиона рублей. Это произошло еще несколько дней назад, добавил Мушаилов.

В понедельник, 15 апреля, в отношении Портнягина будет избрана мера пресечения, напомнил адвокат.

Ранее СК сообщил, что популярный российский блогер и его супруга возместили многомиллионный ущерб по двум уголовным делам.

Дмитрию и Екатерине Портнягиным вменяют уход от уплаты налогов в особо крупном размере, а также отмывание денег. Следствие полагает, что в течение нескольких лет (с 2018-го по 2020-й) они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, при этом 91 миллион рублей из этой суммы был переведен третьим лицам. На этой неделе полиция провела обыски в принадлежащем предпринимателю бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.