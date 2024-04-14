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09:55, 14 апреля 2024Мир

Израиль заявил о сорванной непревзойденным образом атаке Ирана

Глава Минобороны Галант: Израиль сорвал атаку Ирана, но кампания еще не окончена

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Израиль вместе с партнерами сорвал атаку Ирана «непревзойденным образом», но кампания еще не окончена. Об этом заявил в соцсети X министр обороны Йоав Галант.

«Ночью мир увидел истинное лицо Ирана — террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями ракет и беспилотников. Мир также увидел силу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силу коалиции», — написал глава Минобороны.

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Галант вместе с тем добавил, что Израиль успешно отразил основную часть атаки, однако кампания еще не окончена. Он также призвал израильтян сохранять повышенную бдительность, пишет ТАСС.

Израильские высокопоставленные лица ранее рассказали, что Тегеран за ночь выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в то же время оценил ущерб от атаки как незначительный. Президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль должен считать своей победой результаты ночной атаки Ирана на его территорию.

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      Алина Гончарова
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