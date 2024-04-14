Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» хоккеист сделал дубль и отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:2. Лучшим игроком дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, второй звездой дня — Шон Монахан из «Виннипег Джетс».

29 марта Капризов установил клубный рекорд команды в НХЛ. Тогда Капризов в матче против »Шаркс» набрал 81-е результативное очко. Ранее никому из игроков «Миннесоты» не удавалось сделать это.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.