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11:51, 14 апреля 2024Спорт

Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» хоккеист сделал дубль и отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:2. Лучшим игроком дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, второй звездой дня — Шон Монахан из «Виннипег Джетс».

29 марта Капризов установил клубный рекорд команды в НХЛ. Тогда Капризов в матче против »Шаркс» набрал 81-е результативное очко. Ранее никому из игроков «Миннесоты» не удавалось сделать это.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

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      Анастасия Борисова
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