Названы лучшие способы прийти в форму после родов

Журналисты «Горящей избы» назвали лучшие способы прийти в форму после родов. Об этом сообщается в материале издания.

Рекомендуется тренироваться с разрешения гинеколога. Начать стоит с легких растяжек, подъема по лестнице и неспешных прогулок. Отмечается, что более интенсивные тренировки лучше отложить минимум до шестой недели после родов.

Для начала стоит втягивать нижнюю часть живота и задерживать дыхание на 5-10 секунд. Затем лежа на спине поднимать таз и удерживать его в таком положении около десяти секунд. Закончить тренировку стоит позой счастливого ребенка из йоги.

6 апреля акушер-гинеколог клиники ЮУГМУ Минздрава России Екатерина Аренст назвала лучшие упражнения во время беременности. Врач рекомендовала заниматься ходьбой, плаванием, аквааэробикой, а также дыхательными упражнениями. Для второго триместра подходят йога, пилатес, кардиотренировки.