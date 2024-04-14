США призвали ООН осудить атаку Ирана на Израиль

Зампостпреда США Вуд: все члены СБ ООН должны осудить атаку Ирана на Израиль

Заместитель постпреда США Роберт Вуд призвал Совет Безопасности ООН осудить атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля», — подчеркнул дипломат.

Вуд считает, что атака Ирана заслуживает ответа. По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы напряженность снизилась. «Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает», — сказал он.

Ранее Турция обратилась к Ирану и Израилю с просьбой избежать большой войны. В МИД отметили, что продолжат прикладывать усилия для недопущения глобального конфликта.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.