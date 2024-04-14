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19:42, 14 апреля 2024Спорт

Тренер российских пловцов раскрыл отношение к участию в ОИ в нейтральном статусе

Тренер российских пловцов Чепик выступил против участия подопечных в ОИ-2024

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик раскрыл отношение к выступлению подопечных на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, в команде не разговаривают о грядущем турнире, но он против участия в нем. «Хотелки могут быть разные, у каждого человека свои. Лично моя позиция — ни в коем случае, остальные принимают решение сами», — заявил Чепик.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила о желании получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде. Помимо титулов на первенстве планеты, в ее активе бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

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      Алексей Гусев
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