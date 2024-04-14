В Израиле выразили надежду на осуждение Россией атаки по Израилю

Посол Гальперин: Израиль ожидает осуждения Россией воздушной атаки на страну

Израиль ожидает, что РФ выразит осуждение в отношении ракетного удара Ирана по Израилю, осуществленного в ночь на 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильского посла в России Симону Гальперин.

«Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля», — заявила Гальперин. Также Иерусалим рассчитывает, что Москва окажет противодействие попыткам Тегерана внести дестабилизацию в регион.

В России обладают подробными сведениями о том, как осуществлялась воздушная атака со стороны Ирана, во многом потому, что благодаря сегодняшним технологиям все транслировалось в онлайн-режиме, заключила посол.

Ранее в МИД РФ заявили об обеспокоенности в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Со ссылкой на иранских коллег там заметили, что атака была осуществлена в рамках права на самооборону в соответствии с уставом ООН.

Израиль 1 апреля осуществил авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. В ночь на 14 апреля Иран осуществил масштабную воздушную атаку на Израиль, с использованием бомб и ракет.