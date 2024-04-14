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09:13, 14 апреля 2024Мир

В МИД России заявили о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Захарова: Москва поднимает вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Москва вынуждена поднять вопрос о переносе в другую страну Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, дискуссии нужно перенести в страну, «власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата». Захарова добавила, что на эту роль подходят несколько государств, некоторые из них уже дали согласие предоставить территорию.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что причиной тому служит потеря доверия к Швейцарии как к посреднику.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявлял об отсутствии доверия к Берну как к посреднику по Украине. «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал министр, добавив, что «Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию», отступив от основополагающих принципов нейтральности.

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      Алина Гончарова
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