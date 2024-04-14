Задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ приготовились к вылету

Задержанные из-за ситуации в Израиле рейсы «Аэрофлота» готовы к вылету

Авиарейсы «Аэрофлота», задержанные из-за ситуации на фоне конфликта Ирана и Израиля, готовы к вылету в Египет и ОАЭ. Об этом со ссылкой на авиакомпанию сообщает РИА Новости.

«Рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, задержанные ранее, готовятся к вылету. Вылеты рейсов планируются на следующее время (мск — прим. «Ленты.ру»): SU424 Москва — Хургада 9.00 (вылетел); SU425 Хургада — Москва 16:45; SU732 Санкт-Петербург — Хургада 10:00; SU733 Хургада — Санкт-Петербург 19:00; SU524 Москва —- Дубай 11:00; SU525 Дубай — Москва 17:50; SU520 Москва — Дубай 11:00; SU521 Дубай —- Москва 18:20; SU422 Москва — Хургада 10:30; SU423 Хургада — Москва 18:20; SU426 Москва — Шарм-Эль-Шейх 10:30; SU427 Шарм-Эль-Шейх — Москва 18:30; SU530 Москва — Абу-Даби 11:15; SU531 Абу-Даби —- Москва 17:50», — указали в «Аэрофлоте».

Ранее стало известно, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации с 07:30 по московскому времени.

Иран в ночь на 14 апреля начал массированную воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции подтвердил запуск ракет и дронов по целям на израильской территории. Атака стала ответом на ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.