Центробанк заподозрил аудитора Киви Банка в нарушении «антиотмывочного» закона

«Ведомости»: департамент Центробанка проверяет аудитора Киви Банка Kept

Департамент корпоративных отношений Банка России проводит проверку компании Kept (правопреемник ушедшей из России международной сети KMPG), которая выступала аудитором лишенного в феврале лицензии на проведение банковских операций Киви Банка. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут «Ведомости».

Структуру подозревают в нарушении «антиотмывочного» закона, потому что несмотря на ее работу Киви Банк в последние годы неоднократно получал предписания Центробанка и попадал под ограничения. Регулятору интересно, насколько хорошо Kept была осведомлена о нарушениях, выявленных у банка, и как реагировала на них.

Собеседники издания отметили, что это первый серьезный случай, когда аудиторам могут предъявить подобное обвинение. До этого речь шла только о проверках исполнения правил аудиторской деятельности.

Центробанк ведет реестр аудиторов, присутствие в нем позволяет компании заниматься соответствующей деятельностью. С 2022 года регулятор имеет право проводить проверку таких структур в части оказания ими услуг общественно значимым организациям.

В крайнем случае аудитора могут исключить из реестра или признать ненадлежащим его заключение об отчетности общественно значимой организации. При этом формально ЦБ не объявляет о проверке, а только требует предоставить определенные документы в течение двух-трех дней.

Впрочем, источники сомневаются, что Kept лишится права проводить аудит. В портфеле крупнейших компаний из реестра десятки финансовых организаций, их уход с рынка будет сложно компенсировать другими.

Киви Банк лишился лицензии 21 февраля. До этого за последний год ЦБ пять раз применял ограничительные меры по отношению к Киви Банку. На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы запустил процедуру ликвидации организации по иску, поданному регулятором.