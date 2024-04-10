Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 10 апреля 2024Экономика

Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

Арбитражный суд Москвы принудительно ликвидировал лишившийся лицензии Киви Банк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Лишенный Центробанком России лицензии на проведение банковских операций Киви Банк ликвидирован. Решение о принудительном начале соответствующей процедуры по иску регулятора принял Арбитражный суд Москвы, передает «Интерфакс».

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сам иск Центробанк подал 14 марта. Лицензия у Киви Банка была отозвана 21 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Грызунов не посадишь». Тысячи россиян лишились домов из-за катастрофического потопа. Кто в этом виноват на самом деле?

      Россиянам назвали самый модный аксессуар сезона

      Отец умершего участника «Голоса» рассказал о его болезни

      Роскомнадзор напомнил Duolingo о запрете ЛГБТ-пропаганды

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      Турист «размахивал гениталиями» на пляже Таиланда и попал на видео

      Принц Уильям назвал два любимых блюда

      Доказано сходство городов с раковыми опухолями

      Большинство мэров в Гагаузии отказались от встречи с Санду

      Депутат Госдумы рассказал о поимке чиновника с шестью миллионами рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше