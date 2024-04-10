Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

Арбитражный суд Москвы принудительно ликвидировал лишившийся лицензии Киви Банк

Лишенный Центробанком России лицензии на проведение банковских операций Киви Банк ликвидирован. Решение о принудительном начале соответствующей процедуры по иску регулятора принял Арбитражный суд Москвы, передает «Интерфакс».

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сам иск Центробанк подал 14 марта. Лицензия у Киви Банка была отозвана 21 февраля.