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13:13, 15 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Риелтор Зубков: дачу лучше покупать осенью

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

До половины сделок по покупке дач происходит весной, причем в основном ранней, около 20 процентов — летом и примерно 30 процентов — осенью, а зимой доля сделок от общего числа не превышает один-два процента. Лучшее время для приобретения участка россиянам назвали эксперты, опрошенные aif.ru.

По словам риелтора Дмитрия Зубкова, покупать дачу весной стоит лишь тем, кто крайне остро в ней нуждается. Среди плюсов приобретения участка весной он выделил возможность увидеть, насколько хорошо земля защищена от паводков, а также успеть к дачному сезону при желании посадить что-либо. Минусом, в свою очередь, является высокая цена на фоне пикового спроса.

Лучше всего для покупки дачи подходит осень, отметил Зубков. «Во-первых, гораздо просторнее поле для торга — ведь спрос явно не на высоте, и если хозяину дачи надо во что бы то ни стало избавиться от нее, то он будет сговорчивее. Во-вторых, вы сможете максимально точно оценить состояние дома (как хорошо он отапливается, как долго держит тепло и так далее), участка, коммуникаций, как работает ливневка и прочие водоотводные системы подъездных путей и многое другое», — пояснил риелтор. Что касается лета и зимы, то эксперт посоветовал не рассматривать их для покупки дачи: в пышном цвету и зелени можно не заметить явных дефектов дома и других строений, а снег, в свою очередь, скроет еще больше возможных изъянов, заключил он.

Ранее в апреле россиянам назвали лучшее время для продажи дачи.

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      Полина Кислицына
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