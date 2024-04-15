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09:55, 15 апреля 2024Спорт

Условия участия россиян в Олимпийских играх сравнили с концлагерем

Слепцова сравнила условия участия россиян в Олимпийских играх-2024 с концлагерем
Светлана Слепцова

Светлана Слепцова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова раскритиковала условия участия россиян в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

Слепцова сравнила выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) условия с концлагерем. «На церемонию открытия нельзя приходить, на закрытие — тоже. Наверное, по расписанию еще в туалет ходить надо. Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание», — заявила она.

По мнению бывшей биатлонистки, шансов выступить в Париже у россиян мало, так как желающих принять участие в турнире спортсменов могут не пропустить через границу, сославшись на проблемы с документами. «Они сделают все, чтобы русские не участвовали в Играх», — заключила Слепцова.

Ранее директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд сообщил о том, что россиян и белорусов не допустят до участия в церемонии открытия Игр. Спортсмены смогут присутствовать на мероприятии, но пропустят парад атлетов.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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