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18:42, 16 апреля 2024Моя страна

Иностранец назвал русских девушек самыми красивыми в мире

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дизайнер и модельер из США Эйвери Хоталинг, прилетевший в Россию в качестве туриста, назвал русских девушек самыми красивыми в мире. Беседу с ним публикует издание VladNews.

Иностранец рассказал, что прилетел во Владивосток, чтобы отдохнуть в России. Он сообщил, что вырос в США, бывал в Центральной Азии, Японии, Канаде и Великобритании и считает, что русские женщины отличаются особой привлекательностью.

«Да, это не стереотип, это факт. Русские девушки действительно самые красивые, и это видно. Вот даже просто по улице идешь — каждая красивая», — признался он.

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Кроме того, по словам Хоталинга, россияне очень гостеприимны. «Со стороны может показаться, что вам не нравится человек, с которым вы разговариваете. Но на самом деле вы очень добрые. Мне в России всегда помогают, если я что-то спрашиваю, подсказывают, как добраться до нужного места. И патриоты очень добрые у вас», — заявил американец.

Собеседник издания отметил, что в США не хватает русских продуктов. «У нас нельзя купить настоящий русский алкоголь из-за санкций. Было бы классно, если бы у нас появились русские товары», — заключил Хоталинг.

В марте иностранец из Германии перечислил четыре странные особенности россиян.

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      Екатерина Ештокина
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