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18:37, 16 апреля 2024Культура

Куклачев высказался об отъезде из России

Дрессировщик Куклачев заявил, что отказался переезжать в США

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев высказался об отъезде из России. Его слова приводит «Вечерняя Москва»

Артист вспомнил, что в 1990-х годах отказался переезжать в США, несмотря на рабочий контракт в Лас-Вегасе. Он заявил, что не знает, зачем покидать родную страну, и не понимает мотивацию уехавших.

Куклачев рассказал, что в 1990 году в Москве открылся его театр. В день одного из выступлений мясо подорожало на несколько сотен рублей из-за денежной реформы, и дрессировщику нечем было кормить кошек. Он сообщил об этом зрителям. «И тогда все, кто был в зале, вышли на сцену и дали денег — кто сколько может. В России хорошие люди. Зачем мне за границу?» — заключил артист.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил о перенесенной остановке сердца.

ЖЗЛ
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