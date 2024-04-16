Найден простой способ снизить риск сахарного диабета

Nutrients: регулярные занятия спортом снижают риск развития сахарного диабета

Изменение образа жизни и повышение физической активности — оптимальные для пациентов варианты профилактики предиабета и сахарного диабета второго типа, считают немецкие исследователи Кристоф Конитц, Хавнс-Георг Предель и их коллеги. Их выводы опубликовало издание Nutrients.

Конитц и его коллеги проанализировали несколько исследований, в которых принимали участие сотни человек разного возраста с предиабетом или диабетом второго типа. Изучив данные, ученые нашли простой способ снизить риск развития этих заболеваний — это регулярные занятия спортом. По их словам, главными провокаторами развития сахарного диабета являются повышенный аппетит и неправильное питание, следствием которых становится набор веса. При этом у людей с ожирением вероятность столкнуться с подобным недугом намного выше, чем у стройных.

Конитц установил, что спорт — особенно регулярный — способен снижать аппетит и, соответственно, риск развития сопутствующего заболевания. По его словам, люди, постоянно занимавшиеся физической активностью, отмечали отсутствие скачков аппетита. Среди тех же, кто выполнял упражнения лишь время от времени, уровень голода был разным: половина респондентов отмечала повышенный аппетит, половина — снижение тяги к еде.

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В ходе эксперимента ученые также выяснили, что аппетит снижается после регулярных интенсивных упражнений на выносливость либо держится на обычном уровне в течение трех часов после занятий спортом. Также чувство голода, по словам Конитца, снижается у тех, кто занимается аэробикой. У участников группы, занимающейся комбинированными тренировками, аппетит нормализовался через полгода, добавил он.

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