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09:34, 11 апреля 2024Забота о себе

Диабетикам назвали позволяющие контролировать уровень сахара в крови блюда

Фото: Unsplash

Автор книги полезных рецептов Кэти Кальдези назвала диабетикам позволяющие контролировать уровень сахара в крови блюда, которые помогли наладить питание ее мужу. Рекомендации специалистки приводит издание Independent.

Кальдези рассказала, что для людей с сахарным диабетом отлично подходят пряные котлеты, изготовленные из смеси различных корнеплодов. Овощной фарш лучше всего сделать из брюквы, моркови, пастернака, сельдерея, репы. Также в полученную смесь для пикантности можно добавить лук-порей и различные специи. При этом ингредиенты можно миксовать в разных пропорциях. Корнеплоды, как объяснила специалистка, — бесценный источник клетчатки, также они имеют низкий гликемический индекс, что важно для диабетиков.

Кальдези рекомендовала людям с этим заболеванием также употреблять в пищу больше морепродуктов, так как они содержат много белка и идеально подходят для рекомендованной им низкоуглеводной диеты. В частности, она посоветовала попробовать потушить мидии или креветки с пастой из ндуи, чесноком и перцем чили.

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По словам Кальдези, существует множество рецептов десертов для диабетиков. Например, им не навредит брауни с шоколадом, финиками и грецкими орехами. Это лакомство, как отметила специалистка, обладает насыщенным вкусом и содержит большое количество клетчатки.

Ранее диетолог Райана Стивенсон назвала оптимальное время для завтрака. По ее мнению, между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов.

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      Алиса Дмитриева
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