Бузова снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Российская певица Ольга Бузова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость предстала в неоновом наряде, состоящем из желто-зеленых брюк со стрелками и прозрачного топа с необычным кроем. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Свой образ она дополнила короткими перчатками в тон наряду. Кроме того, Бузовой сделали укладку с эффектом мокрых волос и яркий макияж.

В феврале Бузова похвасталась подарками на миллионы рублей. Среди них оказались полка для виниловых пластинок, украшения для концертов, тренажер, голубая шуба, а также духи французского бренда Ex Nihilo и серьги люксовой марки Dior.