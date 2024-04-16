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19:41, 16 апреля 2024Ценности

Россиянкам раскрыли три главных ошибки при похудении

Диетолог Мещерякова призвала не отказываться от жиров при похудении

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова раскрыла россиянкам три главных ошибки при похудении. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

В первую очередь специалистка призвала не отказываться полностью от жиров, поскольку они дают энергию для мозга и строительный материал для соединения ряда гормонов. «Поэтому все обезжиренные диеты и продукты сами по себе являются неблагоприятными для здоровья. Более того, большая часть витаминов, которые проявляются как дефицитные в весенний сезон, являются жирорастворимыми (А, D, Е, К), именно жиры позволяют организму их полноценно усвоить», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт предупредила, что длительные детокс-программы могут привести к обострению хронических заболеваний или к развитию новых проблем. Мещерякова добавила, что введение строгих ограничений в рационе должно быть исключительно с учетом индивидуальных особенностей организма.

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«Экстремальные диеты ничего хорошего не несут в любое время года. Сейчас они еще опаснее, поскольку весной у многих обостряются хронические заболевания. Любая экстремальная диета или отказ от ряда продуктов — это стресс для ослабленного после зимы организма. Весной к любым быстрым диетам нужно подходить крайне осторожно, а лучше их вообще избегать», — подытожила диетолог.

В марте врач раскрыла опасные последствия резкого похудения Джигана. По словам медика, быстрый сброс лишних килограммов сопровождается дефицитом необходимых организму витаминов, минералов и белков, который может привести к анемии, остеопорозу, а также к проблемам с сердцем, печенью, почками и другими внутренними органами.

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      Екатерина Ештокина
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