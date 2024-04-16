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17:20, 16 апреля 2024Спорт

Тренер Бивола рассказал о предложении от русской мафии в США

Тренер Бивола рассказал, что русская мафия в США хотела курировать его учеников
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о предложении, сделанном ему представителями русской мафии в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, определенные люди предложили курировать его учеников и помогать в обмен на процент с контрактов. «Мы не сошлись во мнениях и разошлись», — отметил Машьянов.

Специалист добавил, что после этого поговорил с серьезными людьми из русской диаспоры на Брайтон-Бич. «Эти люди сказали: "Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем"», — рассказал тренер.

15 апреля стало известно, что Бивол проведет бой с соотечественником Артуром Бетербиевым 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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