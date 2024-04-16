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09:29, 16 апреля 2024Наука и техника

В России заявили о подготовке США к войне в космосе

Степанов: интеграция частного сектора является подготовкой США к войне в космосе

Фото: NASA / Unsplash

Интеграция частного сектора в структуры Пентагона является подготовкой США к войне в космосе, заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство попросило специалиста прокомментировать инициативу Пентагона по интеграции американского частного космического сектора в деятельность Пентагона, которая бы позволила последнему использовать спутниковые и другие возможности бизнеса в случае возникновения конфликтов. «Очевидно, все это — подготовка к космической войне, которую сам Пентагон и планирует развязать», — сказал эксперт.

Степанов заметил, что речь идет о формировании гражданского резерва космических аппаратов, который может быть задействован Пентагоном в условиях военного времени. Таким образом Минобороны США делегирует гражданской стороне часть своих задач, в частности, сопровождение киберопераций, управление спутниками, осуществление съемки земной поверхности и другое. «Миссии планируется реализовывать не только на орбите Земли, но и в цислунном и окололунном пространствах», — уточнил эксперт.

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Ранее издание ArsTechnica сообщило, что Космические силы США в рамках миссии Victus Haze планируют отработать на околоземной орбите отражение атаки со стороны спутника условного противника — России или Китая.

Также в апреле издание SpaceNews заметило, что в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны Соединенных Штатов по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила, что американской частной промышленности нужно разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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