Захарова сравнила заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

МИД сообщил о противоречиях в заявлениях ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила заявления Организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию случившегося на Запорожской атомной электростанции (АЭС) и в Буче. Она прокомментировала в своем Telegram-канале высказывание официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика о том, что у организации нет криминалистических возможностей и мандата, чтобы определить, кто обстреливает ЗАЭС.

«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: "Мы хотим увидеть транспарентное расследование. Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьезными преступлениями. Эти механизмы работают". Так работают механизмы или нет мандата?» — написала Захарова.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года. Он призвал ответственных за принятие военных решений воздержаться от действий, нарушающих принципы защиты ядерных объектов.