Комик Белый обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах

Комик Белый обжаловал штраф суда Москвы за нарушение закона об иноагентах

Популярный российский комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловал штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Таганский суд Москвы зарегистрировал жалобу на постановлении о нарушении Белым закона об иноагентах. Другие подробности не приводятся.

В начале апреля стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал комика на 30 тысяч рублей. Сообщалось, что юморист не сопроводил предупреждающей маркировкой публикацию на платформе «Дзен».

До этого стало известно, что суд отказался удовлетворить иск Белого к Минюсту о снятии с него статуса иностранного агента. Соответствующий документ юморист подал в октябре 2023 года.

Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов в начале сентября 2023 года. По данным ведомства, комик принимал участие в создании материалов иностранных агентов, предназначенных для неограниченного круга лиц.