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13:02, 17 апреля 2024Спорт

Костя Цзю выразил сожаление по поводу организации боя Бивола с Бетербиевым

Костя Цзю заявил, что не хотел, чтобы бой Бивола с Бетербиевым состоялся
Костя Цзю

Костя Цзю. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю выразил сожаление по поводу организации боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Sport24.

По словам экс-спортсмена, он очень не хотел, чтобы соотечественники встречались друг с другом. «Я в свое время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня», — заявил боксер.

Цзю затруднился отдать кому-то предпочтение в грядущем поединке. «Все будет зависеть от подготовки каждого спортсмена. Шансы тут очень равны», — заявил экс-чемпион.

15 апреля стало известно, что Бивол проведет бой с Бетербиевым 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

За карьеру 38-летний Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. 32-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Цзю выступал в первом полусреднем весе. Он становился чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Он одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей в профессиональном боксе.

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      Алексей Гусев
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