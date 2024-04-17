Сотрудники МВД троекратно побили рекорд полковника Захарченко по взяткам. Два офицера скрылись с 5 миллиардами рублей

Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку 5 миллиардов рублей

Экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, экс-полицейский и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи пять миллиардов рублей в электронных валютах биткойн и эфириум. По версии следствия, деньги «за общее покровительство» им перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года.

Подозреваемые покинули Россию. Они заочно арестованы и объявлены в розыск. По одной из версий следствия, мужчины могут находиться в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне «Бурдж-Халифа».

Офицеры троекратно побили рекорд полковника Захарченко по взяткам

До сих пор самой крупной в истории российского МВД взяткой считалась сумма в 1,4 миллиарда рублей. Подпольный миллиардер из министерства Дмитрий Захарченко получил за нее 16 лет лишения свободы. Однако у него также были конфискованы активы на девять миллиардов. Обвинение сумело доказать, что в 2007-2016 годах Захарченко получал взятки от преступных сообществ, помогая взамен скрываться из поля зрения органов.

Позднее осужденный Захарченко захотел отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. «Золотой полковник» несколько раз пытался записаться добровольцем, поскольку у него есть боевой опыт в Чечне, но получил отказ. Он с другими заключенными покинул территорию промзоны, чтобы встретиться с рекрутерами, но администрация сочла это нарушением и поместила на пять суток в штрафной изолятор.

Размер взяток в резонансных делах колеблется от миллионов рублей до миллионов долларов

13 апреля в подмосковных Мытищах за получение взятки в особо крупном размере задержаны двое высокопоставленных полицейских отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО). 33-летний замначальника отдела полиции на водном транспорте Вячеслав Булавин, будучи в сговоре с врио начальника отдела экономической безопасности линейного отдела полиции на водном транспорте, потребовал у одного из местных бизнесменов взятку три миллиона рублей. Коммерсант обратился в правоохранительные органы, и в ночь на 12 апреля оба полицейских были задержаны с поличным в элитном коттеджном поселке, куда они приехали для получения денег.

11 апреля Тверской районный суд Москвы вынес приговор полковнику Вадиму Савину и майору Артему Мишанину, признанных виновными в коррупции. Савин получил восемь лет в колонии строгого режима со штрафом 10 миллионов рублей, Мишанин получил 7,5 года условно со штрафом 10 миллионов рублей. Также их лишили званий. Осужденные за пять миллионов рублей обещали помочь с освобождением из-под стражи фигуранта уголовного дела о мошенничестве.

В январе Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего старшего следователя 11-го «банковского» отдела ГСУ МВД Магомеда Тагирова. Суд признал его виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 миллионов рублей. Следователя подозревали в получении взятки в размере 3 миллионов долларов.