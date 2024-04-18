Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 18 апреля 2024Мир

НАТО дала «очень позитивную» оценку заявке Аргентины по партнерству

НАТО: альянс очень позитивно оценивает заявку Аргентины по партнерству

Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

НАТО очень позитивно оценивает заявку Аргентины на партнерство с блоком, заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Его цитирует РИА Новости.

«Аргентина подала нам заявку, желая стать вторым партнером НАТО в Латинской Америке после Колумбии. Конечно, мы смотрим на это очень позитивно», — сказал чиновник.

Ранее аргентинский министр обороны Луис Петри сообщил, что на встрече с Джоанэ он передал ему запрос от Аргентины стать глобальным партнером альянса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемого в покушении на Зеленского задержали в Польше. Что о нем известно?

      В Орске оценили число пострадавших от наводнения домов

      Джастина Бибера сняли на улице со спущенными штанами

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Макрон рассказал о закупках российского газа через третьи страны

      Столб огня от взорвавшегося трубопровода в Харьковской области попал на видео

      Детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей откроют в одном городе России

      Туристы стали приезжать в США по специальной программе и грабить богачей

      Рассекречены сведения о массовом отравлении наркотиками на съемках «Титаника»

      Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше