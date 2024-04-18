НАТО дала «очень позитивную» оценку заявке Аргентины по партнерству

НАТО: альянс очень позитивно оценивает заявку Аргентины по партнерству

НАТО очень позитивно оценивает заявку Аргентины на партнерство с блоком, заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Его цитирует РИА Новости.

«Аргентина подала нам заявку, желая стать вторым партнером НАТО в Латинской Америке после Колумбии. Конечно, мы смотрим на это очень позитивно», — сказал чиновник.

Ранее аргентинский министр обороны Луис Петри сообщил, что на встрече с Джоанэ он передал ему запрос от Аргентины стать глобальным партнером альянса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО.