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12:06, 18 апреля 2024Спорт

Немецкий голкипер установил рекорд Лиги чемпионов

Вратарь «Баварии» Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по матчам на ноль

Фото: Tom Weller / dpa / Globallookpress.com

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер установил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице немецкого клуба в соцсети X.

17 апреля «Бавария» обыграла «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче (1:0). Для Нойера эта игра стала 58-й на ноль в рамках турнира. Он обошел экс-голкипера мадридского «Реала» и португальского «Порту» Икера Касильяса, на счету которого 57 сухих матчей.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в составе мюнхенцев он провел 514 матчей во всех турнирах, из которых было 243 сухих.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом», который выбил действующего чемпиона «Манчестер Сити». Первый матч пройдет 30 апреля в Мюнхене, ответный — 8 мая в Мадриде.

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      Дарья Коршунова
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