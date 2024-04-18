Немецкий голкипер установил рекорд Лиги чемпионов
Вратарь «Баварии» Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по матчам на ноль
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер установил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице немецкого клуба в соцсети X.
17 апреля «Бавария» обыграла «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче (1:0). Для Нойера эта игра стала 58-й на ноль в рамках турнира. Он обошел экс-голкипера мадридского «Реала» и португальского «Порту» Икера Касильяса, на счету которого 57 сухих матчей.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в составе мюнхенцев он провел 514 матчей во всех турнирах, из которых было 243 сухих.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом», который выбил действующего чемпиона «Манчестер Сити». Первый матч пройдет 30 апреля в Мюнхене, ответный — 8 мая в Мадриде.