Росавиация: российские авиакомпании выполнили задержанные рейсы из Дубая

Российские авиакомпании выполнили ранее задержанные из-за неблагоприятных погодных условий рейсы из Дубая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ранее сообщалось, что иностранные перевозчики Emirates, Flydubai и Air Arabia возобновили регистрацию на рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Путешественников предупредили, что аэропорт Дубая по-прежнему перегружен, поэтому им стоит приезжать в воздушную гавань только при наличии подтвержденного бронирования.