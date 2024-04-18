Украина открыла огонь по Токмаку из РСЗО

Рогов: Вооруженные силы Украины открыли огонь по Токмаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Токмаку в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что для обстрела города украинские боевики используют реактивные системы залпового огня (РСЗО). Рогов также добавил, что в Токмаке работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара по городу нет.

12 апреля ВСУ нанесли удар по Токмаку. Тогда в городе было зафиксировано частичное разрушение пяти жилых домов.

Данная атака ВСУ на мирных граждан стала крупнейшей в Запорожье с начала 2024 года. По словам Рогова, такие удары по населению и жилым объектам региона курирует президент Украины Владимир Зеленский.