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20:49, 18 апреля 2024Бывший СССР

Украина открыла огонь по Токмаку из РСЗО

Рогов: Вооруженные силы Украины открыли огонь по Токмаку
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Токмаку в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что для обстрела города украинские боевики используют реактивные системы залпового огня (РСЗО). Рогов также добавил, что в Токмаке работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара по городу нет.

12 апреля ВСУ нанесли удар по Токмаку. Тогда в городе было зафиксировано частичное разрушение пяти жилых домов.

Данная атака ВСУ на мирных граждан стала крупнейшей в Запорожье с начала 2024 года. По словам Рогова, такие удары по населению и жилым объектам региона курирует президент Украины Владимир Зеленский.

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      Екатерина Грищенко
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